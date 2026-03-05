Promozione, duello a distanza tra Terralba e Guspini per il primatoDomenica di fuoco per la 10ª di ritorno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il campionato di Promozione entra nella sua fase più calda con la decima giornata di ritorno, in programma domenica 8 marzo alle 15. Con una classifica che vede il Terralba Francesco Bellu (61 punti) tallonato a una sola lunghezza dal Guspini Calcio (60 punti) e con Castiadas e Villacidrese subito dietro, ogni sfida diventa decisiva per la volata finale verso l'Eccellenza.
La capolista Terralba, reduce dal tennistico 6-0 rifilato al Tharros nel turno precedente, ospita tra le mura amiche dello stadio "Remigio Corda" l’Ovodda. I padroni di casa puntano sulla forza del proprio attacco per mantenere il primato, ma dovranno fare attenzione a un Ovodda galvanizzato dal netto 4-0 inflitto alla Baunese.
Il Guspini, scivolato al secondo posto dopo lo 0-0 interno contro il Samugheo, è atteso dalla trasferta sul campo della Baunese.
Lotta Play-off e zona salvezza
Alle spalle delle prime due, il Castiadas (57 punti) è atteso Sinnai per affrontare il Vecchio Borgo Sant’Elia. I sarrabesi, reduci dall'1-0 sull'Atletico Cagliari, cercano punti per blindare il terzo posto sperando magari di rosicchiare qualche punto alle prime due della classe. La Villacidrese (56 punti), ferita dalla sconfitta di misura contro il Cus Cagliari, riceve il Cannonau Jerzu con l'obbligo di ripartire immediatamente.
In coda, fari puntati sulla sfida di Mulinu Becciu tra Calcio Pirri e Freccia Parte Montis, scontro vitale per le speranze di permanenza nella categoria. Completano il quadro del turno Tharros - Cus Cagliari, Tonara - Arborea, Atletico Cagliari - Uta e Samugheo - Selargius.
Il Programma Gare e gli Orari
Tutte le gare del Girone A avranno inizio alle 15.
|
Gara
|
Impianto e Località
|
Atletico Cagliari - Uta Calcio 2020
|
C.S. Mario Brugnera, Cagliari
|
Baunese - Guspini Calcio
|
Comunale Planedda, Baunei
|
Calcio Pirri - Freccia Parte Montis
|
Mulinu Becciu, Cagliari
|
Samugheo - Selargius
|
Paules, Samugheo
|
Terralba Franc. Bellu - Ovodda
|
Stadio Remigio Corda, Terralba
|
Tharros - CUS Cagliari
|
Stadio Tharros, Oristano
|
Tonara - A.S.D. U.S. Arborea
|
Su Nuratze, Tonara
|
V. Borgo S.Elia - Castiadas 1973
|
Comunale Bellavista, Sinnai
|
Villacidrese - Cannonau Jerzu
|
Stadio Villacidro, Villacidro