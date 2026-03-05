Il campionato di Promozione entra nella sua fase più calda con la decima giornata di ritorno, in programma domenica 8 marzo alle 15. Con una classifica che vede il Terralba Francesco Bellu (61 punti) tallonato a una sola lunghezza dal Guspini Calcio (60 punti) e con Castiadas e Villacidrese subito dietro, ogni sfida diventa decisiva per la volata finale verso l'Eccellenza.

La capolista Terralba, reduce dal tennistico 6-0 rifilato al Tharros nel turno precedente, ospita tra le mura amiche dello stadio "Remigio Corda" l’Ovodda. I padroni di casa puntano sulla forza del proprio attacco per mantenere il primato, ma dovranno fare attenzione a un Ovodda galvanizzato dal netto 4-0 inflitto alla Baunese.

Il Guspini, scivolato al secondo posto dopo lo 0-0 interno contro il Samugheo, è atteso dalla trasferta sul campo della Baunese.

Lotta Play-off e zona salvezza

Alle spalle delle prime due, il Castiadas  (57 punti) è atteso Sinnai per affrontare il Vecchio Borgo Sant’Elia. I sarrabesi, reduci dall'1-0 sull'Atletico Cagliari, cercano punti per blindare il terzo posto sperando magari di rosicchiare qualche punto alle prime due della classe. La Villacidrese (56 punti), ferita dalla sconfitta di misura contro il Cus Cagliari, riceve il Cannonau Jerzu con l'obbligo di ripartire immediatamente.

In coda, fari puntati sulla sfida di Mulinu Becciu tra Calcio Pirri e Freccia Parte Montis, scontro vitale per le speranze di permanenza nella categoria. Completano il quadro del turno Tharros - Cus Cagliari, Tonara - Arborea, Atletico Cagliari - Uta e Samugheo - Selargius.

Il Programma Gare e gli Orari

Tutte le gare del Girone A avranno inizio alle 15.

Gara

Impianto e Località

Atletico Cagliari - Uta Calcio 2020

C.S. Mario Brugnera, Cagliari

Baunese - Guspini Calcio

Comunale Planedda, Baunei

Calcio Pirri - Freccia Parte Montis

Mulinu Becciu, Cagliari

Samugheo - Selargius

Paules, Samugheo

Terralba Franc. Bellu - Ovodda

Stadio Remigio Corda, Terralba

Tharros - CUS Cagliari

Stadio Tharros, Oristano

Tonara - A.S.D. U.S. Arborea

Su Nuratze, Tonara

V. Borgo S.Elia - Castiadas 1973

Comunale Bellavista, Sinnai

Villacidrese - Cannonau Jerzu

Stadio Villacidro, Villacidro

