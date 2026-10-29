Carbonia. Dopo quasi mezzo secolo torna un derby calcistico cittadino che non si vedeva dalla fine degli anni 70: sabato 31 ottobre alle 15 si disputerà infatti Cortoghiana-Carbonia 1939, gara la cui ultima edizione risale alla stagione 1977/1978 quando entrambe le formazioni disputavano il campionato di Promozione regionale.

I due club arrivano a questo appuntamento con una storia decisamente diversa: il Cortoghiana era in Promozione sino a quattro anni fa e poi ha purtroppo subito una rapida discesa in Prima categoria e poi in Seconda.

Più drammatica invece la trafila del Carbonia che era in serie D sino al 2022 poi una serie di incoraggianti e anche buoni campionati in Eccellenza regionale compreso l'ultimo in cui ha ottenuto una salvezza più che dignitosa, ma una grave crisi societària di carattere finanziario ha letteralmente azzerato il club che è risorto sotto il nome di Carbonia 1939 e al quale la Federazione calcistica ha concesso di ripartire non dalla Terza categoria ma dalla Seconda, considerato il blasone.

Ecco quindi spiegato il motivo per cui per la prima volta dopo 49 anni ritorna il derby fra la frazione di Cortoghiana e il Carbonia. Appuntamento alle 15 nell'impianto sportivo di Cortoghiana. Il Carbonia al momento si trova a ridosso delle prime della classe con 10 punti, il Cortoghiana invece è staccato dietro con soli quattro punti a ridosso delle ultime in classifica.

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