L'Arborea si prende da sola la testa del girone A di Promozione. Nel big match della giornata la squadra arborense espugna 2-1 il campo del Sant'Elena Quartu grazie a una doppietta di Pibiri. Al 31' della ripresa Pibiri porta in vantaggio gli ospiti, al 36' Ragatzu pareggia e al primo minuto di recupero ancora Pibiri, con una conclusione da quaranta metri, firma il successo. L'Arborea sale a 20 punti e resta imbattuta dopo otto giornate, con sei vittorie e due pareggi. Il Sant'Elena incassa la seconda sconfitta stagionale e scivola al quarto posto con 16 punti.

Ne approfitta la Ferrini, che vince 3-0 sul campo dell'Atletico Cagliari con i gol di Riep al 24' e Argiolas al 38' del primo tempo e di Oli Oro al 29' della ripresa. La squadra cagliaritana sale al secondo posto con 18 punti: ha il miglior attacco del girone, con 21 reti, e condivide con il Selargius la miglior difesa, con 5 gol subiti. Cannonau Jerzu-Selargius è stata sospesa per nebbia al 20' della ripresa, sul 2-2: per i padroni di casa avevano segnato Ferraresi ed Erriu, per gli ospiti doppietta di Pisano. Il Selargius, anch'esso imbattuto, resta terzo a 17 punti con una partita in meno.

Il Vecchio Borgo Sant'Elia vince 2-1 a Samugheo con i gol di El Ardouini e Ferrer nel primo tempo; nella ripresa accorcia Fernandez. La squadra cagliaritana sale a 15 punti, a una lunghezza dal Sant'Elena. Successo esterno anche per l'Accademia Sulcitana, che passa 1-0 sul campo della Tharros con il gol di Zedda al 39' del primo tempo e sale a quota 12. Il Castiadas batte 3-1 l'Antiochense con le reti di Caboni, Andrea Marci ed Ebram (per gli ospiti segna Cosa) e raggiunge l'Atletico Cagliari a 11 punti. Il Cus Cagliari si impone 4-2 a Uta: dopo il vantaggio dei padroni di casa con Porru, segnano Porcedda, Camba con una doppietta e Murtas, mentre Pisano firma il secondo gol dell'Uta. Il Cus sale a 10.

Finisce senza reti Arbus Guspini-Atletico Masainas. In coda la Tharros resta l'unica squadra ancora senza vittorie ed è ultima con 2 punti, dopo un punto di penalizzazione.

Classifica: Arborea 20; Ferrini 18; Selargius* 17; Sant'Elena Quartu 16; Vecchio Borgo Sant'Elia 15; Accademia Sulcitana 12; Castiadas e Atletico Cagliari 11; Cannonau Jerzu* e Cus Cagliari 10; Samugheo e Atletico Masainas 8; Antiochense 7; Arbus Guspini 5; Uta 4; Tharros 2 (-1).

(* una partita in meno)

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