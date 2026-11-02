Nel girone B, la vittoria porta la firma del C.R. Arborea che, nell’anticipo di sabato, supera per 2-1 il Tonara. Partita combattuta, decisa negli ultimi minuti. Le reti nella ripresa: il vantaggio ospite di Calaresu viene prima rimontato dalla rete di Caria, poi ribaltato dalla marcatura di Obinu al 91’.

Per la formazione allenata da Alessandro Deplano è la prima vittoria casalinga della stagione. Pareggio senza reti (0-0) nel derby tra Freccia Parte Montis e Santa Giusta. Poche emozioni, al termine di 90’ equilibrati. I mogoresi proseguono la serie di risultati utili consecutivi, mentre i lagunari tornano a far punti dopo 4 sconfitte di fila. Perde, invece, la Sanverese, nell’esordio di Pietro Ginesu in panchina, sul campo dell’Orrolese, per 3-1. Il momentaneo pareggio ospite era stato siglato da Obinu.

Nel girone C, doppia sconfitta per Abbasanta e Ghilarza. I primi cadono tra le mura di casa contro la Dorgalese per 0-1. La rete ospite porta la firma di Delussu. I ghilarzesi perdono con lo stesso punteggio (1-0) sul campo della Fanum Orosei. Nell’occasione è decisiva la marcatura di Calaresu.

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