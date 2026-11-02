Weekend agrodolce per le compagini oristanesi che prendono parte ai tornei di Eccellenza e Promozione di calcio.

Nel massimo torneo regionale, il Terralba F. Bellu (in attesa dell’annuncio del nuovo tecnico), pareggia in casa dell’Iglesias (guidata dall’ex Daniele Porcu, mister della Promozione in Eccellenza) per 2-2. I padroni di casa arrivano ad avere due reti di vantaggio, grazie alla doppietta di Beugre. Nella ripresa i gol di Forense e Alberto Mereu regalano il pari all’undici guidato per l’occasione da Mauro Carta, allenatore della Juniores.

In Promozione, girone A, doppio colpo dell’Arborea. La formazione guidata da Maurizio Firinu, infatti, espugna il campo del Sant’Elena per 1-2 e, approfittando della sospensione per nebbia del match del Selargius sul campo della Cannonau Jerzu (il risultato era sul 2-2), vola in testa solitaria alla classifica (con una gara in più). A decidere la gara, nella ripresa, la doppietta del solito Pibiri (arrivato a quota 11 gol in campionato). Doppia sconfitta, invece, per Samugheo e Tharros. I primi cadono per 1-2 tra le mura di casa contro il Vecchio Borgo Sant’Elia. I ragazzi allenati da Federico Trudu vanno sotto di due reti nel primo tempo; nella ripresa cercano il recupero, trovano la rete di Fernandez, ma non riescono ad agguantare il pareggio nei minuti finali. Gli oristanesi, invece, cadono al Comunale per 0-1. Fatale la rete segnata da Zedda a fine primo tempo. I biancorossi vanno solamente vicini al pareggio con Filippo Orrù (che coglie il palo) e sono condannati al quinto stop stagionale.

Nel girone B, sconfitta casalinga anche per il Bosa, che perde 2-3 contro il Campanedda e cade dopo 3 vittorie di fila. Per i bosani vanno a segno Nobrega e Fadda.

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