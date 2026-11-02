Domenica amara per le sarde nel girone G di Serie D, con una sola vittoria. La firma il Budoni, che in rimonta supera 3-1 il Certosa Campagnano. Gli ospiti passano subito con Sbraga al 1', al 34' Stampete pareggia e prima dell'intervallo Ragatzu ribalta il punteggio su rigore; nella ripresa, al 15', ancora Stampete cala il tris. I galluresi tornano al successo davanti al proprio pubblico per la prima volta dal 20 settembre e salgono a quota 11.

Sconfitta per la Costa Orientale Sarda, battuta 2-0 a Sarno dalla capolista Sarnese, che resta a punteggio pieno in casa con cinque vittorie su cinque. Decidono i gol di Armellino al 28' e di Marquez al 36' del primo tempo. Francesco Loi però rivendica la prova dei suoi: «Siamo stati quantomeno alla pari contro la prima in classifica, ma abbiamo pagato gli episodi». La squadra resta a 9 punti.

Ko anche per il Monastir, che cede 4-2 sul campo dell'Unipomezia dopo essere passato in vantaggio al 16' con Aloia. I padroni di casa la ribaltano con Castelli al 28' e con Osorio, su rigore, al 41'. Nella ripresa, con il Monastir in dieci dal 13' per l'espulsione di Porru, Osorio completa la tripletta: al 14' ancora dal dischetto e al 23'. Al 43' Rossi accorcia per gli ospiti. La squadra di Marcello Angheleddu resta seconda a 17 punti insieme al Certosa Campagnano, ma ora è a sei lunghezze dalla Sarnese, salita a 23. Il Monastir conserva comunque il miglior attacco del girone con 25 reti.

Muove la classifica l'Ossese, che pareggia 1-1 a Pagani: padroni di casa avanti al 4' con Bonfiglio, Idda firma il pari al 36' della ripresa. I sassaresi salgono a 14 punti. Si ferma invece il Latte Dolce: dopo la qualificazione agli ottavi di Coppa conquistata a Teramo, perde 2-0 in casa con l'Albalonga, a segno con Bokoko al 1' e Bellucci al 44' della ripresa. I sassaresi restano penultimi a quota 7, con una sola vittoria in dieci giornate.

Classifica: Sarnese 23; Monastir e Certosa Campagnano 17; Unipomezia e Albalonga 16; Aranova 15; Trastevere* 15; Paganese, Afragolese, Ossese e Città di Anagni 14; Anzio* 13; Budoni e Gelbison 11; Venafro 10; Costa Orientale Sarda 9; Latte Dolce 7; Atletico Lodigiani 3.

(*una partita in meno)

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