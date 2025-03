Non solo Florinel Coman e Zito Luvumbo: anche Gabriele Zappa salterà la partita di domenica (ore 16) all’Olimpico contro la Roma del grande ex Claudio Ranieri. Il difensore stamattina ha svolto gli esami strumentali a Cagliari, dopo un fastidio accusato nell’allenamento di ieri al Crai Sport Center di Assemini: per lui confermato l’infortunio, con una distrazione muscolare.

I tempi di recupero sono ancora da valutare, ma di certo non ci sarà all’Olimpico. Lo staff medico rossoblù cercherà di riportarlo in campo dopo la sosta, quando alla Domus arriverà il Monza ultimo in classifica domenica 30 alle ore 12.30. Zappa salterà la prima partita in questa stagione: 28 presenze su 28 in Serie A e 3 su 3 in Coppa Italia. Fino a oggi aveva perso soltanto il secondo tempo di Lecce il 31 agosto, l'ultimo quarto d'ora con la Lazio il 3 febbraio e i 21' finali in coppa a Torino con la Juventus il 17 dicembre.

L’assenza di Zappa è un problema in più per Davide Nicola, che sarà presumibilmente costretto ad abbassare Nadir Zortea come terzino destro. Ma, viste le assenze di Coman e Luvumbo, il problema si ripresenta sulle fasce: in caso di conferma del 4-2-3-1 da non escludere lo spostamento a destra di Mattia Felici, con Tommaso Augello alto a sinistra e Adam Obert in difesa. L’alternativa è un cambio modulo, con l’utilizzo del 4-3-2-1 (con un centrocampista in più e la presenza di almeno uno fra Gianluca Gaetano e Nicolas Viola).

Oggi – ovviamente senza Zappa – allenamento mattutino al Crai Sport Center di Assemini. In serata, alle 18.45, la Roma giocherà a Bilbao contro l’Athletic Club nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League: all’andata, giovedì scorso, i giallorossi di Ranieri hanno vinto 2-1 con un gol all’ultimo secondo di un altro ex Cagliari, Eldor Shomurodov.

