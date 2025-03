Il Cagliari prepara la sfida alla Roma dell’ex Ranieri, squadra in formissima ma che sarà reduce dal duro ritorno degli ottavi di Europa League contro l’Atletico Bilbao.

Oggi lavori personalizzati per Zito Luvumbo e Florinel Coman. L’angolano ancora non si è ripreso dall’infortunio muscolare patito a Bologna, continua per lui una stagione molto travagliata e sfortunata. Il romeno invece si è fatto male alla prima da titolare venerdì scorso contro il Genoa: gli accertamenti strumentali hanno evidenziato un’infiammazione del tendine achilleo del piede sinistro. Non c’è lesione ed è già un bene: le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, ma è difficile che recuperi pienamente per Roma.

L’allenamento odierno è stato diviso in tre fasi: attivazione tecnica, esercitazioni sul possesso palla e, per finire, partitelle su campi ridotti. Mercoledì nuova seduta mattutina, la gara dell’Olimpico si gioca domenica 16 marzo alle 16.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata