Una delle migliori versioni stagionali del Cagliari lotta per novanta minuti contro il Milan: doppietta di Gabriele Zappa per uno scoppiettante 3-3, col pari all’89’.

LE PAGELLE

Rispetto a lunedì è il Cagliari a segnare subito: un minuto e una manciata di secondi per il primo corner della partita, Viola batte con spizzata di Luperto sul secondo palo e Zortea si coordina alla perfezione per un destro di controbalzo che batte Maignan in diagonale. Punteggio sbloccato dopo appena 63’’.

PARLA NICOLA

Il Milan pareggia al 15’: Reijnders dà una gran palla in filtrante alto a Leão, aggirato Zappa e pallonetto a scavalcare il debuttante Sherri per l’1-1. I rossoblù farebbero di nuovo gol al 28', gran lancio per Piccoli che prende il tempo a Thiaw e supera Maignan con un tocco sotto, ma il numero 91 è in fuorigioco.

Bella azione del Cagliari al 39’, cross di Augello e colpo di testa di Zortea sul secondo palo che Maignan blocca sulla linea. Ma sull’azione seguente il Milan segna ancora: lancio dalle retrovie ancora per Rafael Leão, difesa rossoblù mal posizionata e il portoghese si infila tra Palomino e Zappa per saltare Sherri e segnare a porta vuota. Un minuto dopo Piccoli liberato in area, tiro a botta sicura e Maignan salva il risultato.

FONSECA DELUSO

Proprio al 45’ ancora Cagliari con cross lungo di Zortea da destra, Luvumbo devia di testa e Piccoli da due passi non riesce a correggere in rete sempre su giocata aerea. Il 2-2 si concretizzerebbe nel secondo minuto di recupero: cross di Augello, piatto destro di Zappa e palla in rete con Viola che sfiora ma c’è fuorigioco e anche questo gol e annullato. La palla probabilmente sarebbe entrata anche senza il tocco del numero 10.

Nella ripresa Cagliari che parte benissimo e al 54' pareggia: errore di Fofana che tocca arretrato, Zappa si inserisce e il suo destro è vincente. Stavolta senza possibilità che venga annullato. Ancora rossoblù al 63', angolo di Viola e colpo di testa di Piccoli con respinta sulla linea. Dall'altra parte Reijnders servito in area col sinistro manda fuori.

I primi cambi sono decisivi per il Milan: dentro Abraham e Loftus-Cheek, proprio il primo segna il 2-3 al 69' in tap-in dopo un primo tiro di Pulišić respinto molto male da Sherri. Entrano Gaetano per Viola e Wieteska per Palomino (73'), poi dopo quattro minuti anche Marin, Pavoletti e Lapadula. A un minuto dal 90’ lo spettacolare pareggio: Zappa al volo col destro sotto la traversa, imparabile per Maignan. Nei quattro minuti di recupero destro alto di Pavoletti dal limite.

© Riproduzione riservata