Paulo Fonseca è molto arrabbiato con la sua difesa, per come il Milan ha concesso il 3-3 a Cagliari. «È mancata aggressività, così come vittoria nei duelli aerei: se sbagli così tanto non è possibile, l’unico problema di oggi è come abbiamo subito gol», il malcontento del tecnico portoghese. «Abbiamo perso il 69% dei duelli aerei, è difficile vincere le partite così. Ho visto delle cose buone, ma se facciamo tre gol non possiamo non vincere la partita. Abbiamo sbagliato dei gol e abbiamo sbagliato la difesa aerea, è un passo indietro: se vogliamo vincere non possiamo prendere gol del genere».

L’analisi di Fonseca sulle reti del Cagliari: «Il primo gol era fuorigioco per me ma non possiamo prenderlo, il secondo è pazzesco. E anche la gestione dei cross: questa è una squadra che arriva molto sulle fasce, abbiamo sbagliato coi singoli». Fra cui Theo Hernández: «Può fare meglio difensivamente, stiamo lavorando per correggere delle cose che sono importanti. La linea difensiva, tutta, può fare di più».

Di contro, Fonseca loda le scelte in attacco: «Sono soddisfatto della partita di Camarda, è in un buon momento».

© Riproduzione riservata