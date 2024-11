Il Cagliari riprende il Milan in un pirotecnico 3-3, con la prima doppietta di Gabriele Zappa in rossoblù: nelle pagelle il numero 28 è ovviamente il migliore in campo.

Sherri 5,5

Più che rivedibile sui tre gol del Milan, soprattutto il terzo.

Zappa 8

Un eurogol che vale la doppietta e un punto d’oro.

Palomino 6

Saltato troppo facilmente da Leão sull’1-2.

(dal 28’ st Wieteska 6)

Si rivede dopo oltre due mesi.

Luperto 6

Sua la spizzata che favorisce il primo vantaggio.

Augello 7

Una spinta senza sosta sulla fascia sinistra e il gran cross del 3-3.

Makoumbou 6

Ci mette tanta fisicità ma non sempre con qualità.

(dal 34’ st Marin 6)

Deiola 6,5

La scelta a sorpresa in mezzo di Nicola, se la cava.

Zortea 6,5

Gran coordinazione per il primo dei sei gol di serata.

(dal 34’ st Lapadula 6)

Viola 6,5

Sfortunato nel tocco che gli annulla il gol del 2-2.

(dal 28’ st Gaetano 6)

Luvumbo 6,5

Nuovi segnali incoraggianti dopo il gol con la Lazio.

Piccoli 6,5

Molto sfortunato tra gol annullato e parate di Maignan.

(dal 33’ st Pavoletti 6)

Nicola 6,5

Da tempo chiedeva un Cagliari sfacciato: eccolo, e pure con qualità.

