Sarà l’Inghilterra ad affrontare l’Italia alla finale dei campionati europei di calcio in programma domenica prossima al Wembley Stadium. Gli inglesi questa sera hanno battuto la Danimarca per 2 a 1 nel corso di una partita carica di tensione.

L’Inghilterra parte in quarta da subito con palle gol che però non trovano conclusione, a differenza del gran missile sparato da 20 metri da Mikkel Damsgaard al 30’ che porta in vantaggio la Danimarca nel primo tempo. Poco dopo Simon Kjaer che nel tentativo di anticipare Sterling mette alle spalle di Schmeichel, segnando un autogol e diventa così il primo a siglare un’autorete in una semifinale del Campionato Europeo dopo Jorge Andrade nel 2004.

Nel secondo tempo le due squadre tornano in campo senza alcun cambio. I danesi fanno pressing, spingono in avanti ma trovano sempre muri e non concludono, gli inglesi vanno vicini al vantaggio, sugli sviluppi di una punizione dalla destra, Maguire colpisce di testa, Schmeichel si allunga e devia il pallone.

Il premier britannico Boris Johnson (Ansa)

Al 74esimo fortissime proteste dell'Inghilterra per un possibile fallo da rigore su Kane. Ma dopo le verifiche VAR l'arbitro fa proseguire. Il secondo tempo si chiude con un susseguirsi di azioni offensive su entrambe le metà campo, poi si va ai supplementari.

Il calcio di rigore, confermato anche dal check VAR, assegnato all’Inghilterra – parato e ribattuto – viene chiuso con successo da Kane e segna il traguardo per gli inglesi, che esplodono dalla gioia.

La Danimarca non si arrende fino all’ultimo minuto, ma nulla può contro la resistenza avversaria.

La capienza autorizzata allo stadio era di 60mila presenze: in tribuna c’erano, tra gli altri, il principe William e il premier britannico Boris Johnson, oltre alla principessa danese, Marie Cavallier.

Il principe William alla semifinale. Dietro si riconosce David Beckham (Ansa)

Intanto l’Italia, nel quartier generale di Coverciano, smaltisce la tensione e la fatica della partita di ieri, con supplementari e rigori contro la Spagna. La finale è infatti vicina e crescono le ambizioni europee.

I giocatori che ieri sono scesi in campo hanno fatto qualche bagno in piscina, si sono dedicati ai massaggi per tonificare e rilassare i muscoli dopo il pesante stress atletico di Wembley. Lavoro invece per gli uomini di Mancini che ieri non hanno giocato. In generale la condizione degli azzurri è buona. Pare non abbiano dormito per la grande emozione e per l’adrenalina che ancora si faceva sentire.

E questa sera anche loro erano davanti alla tv per scoprire che l’avversario con cui si giocheranno il titolo europeo 2020 sarà l’Inghilterra.

