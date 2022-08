Vigilia di Como-Cagliari, prima giornata di campionato, e Liverani analizza la sfida in conferenza stampa, partendo dalla scelta di dare a Pavoletti la fascia da capitano: “Una scelta condivisa da me, giocatore e società, quella che consideriamo più giusta. Il suo vice sarà Deiola, ma ci sono anche altri leader senza fascia e uno di questi è certamente Nandez”.

Sulla gara di domani: “Ho sensazioni positive, ma siamo solo alla prima di 38 tappe. Purtroppo non sarò in panchina, ma mi rassicura quello che ho visto durante gli allenamenti, un gruppo coeso, poi saranno il risultato e la prestazione a dire come stanno le cose”.

Sul Como: “Una società con una proprietà tra le più ricche in Italia. Dopo la promozione dalla C hanno mantenuto lo stesso allenatore e lo stesso ds, ora cercano di alzare l’asticella, entrando nel lotto di squadre che vogliono stare in alto. Ma anche noi abbiamo le nostre certezze e rappresentiamo qualcosa di importante. Formazione? Ho qualche dubbio, mi prendo il tempo necessario per scioglierli e scegliere la formazione iniziale”.

Infine, sui nuovi arrivati Dossena e Millico: “Non posso parlarne fin quando non saranno ufficializzati. Ma non saranno convocati, se ne parlerà nel caso solo dalla prossima settimana”.

