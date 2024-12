Scontro salvezza fondamentale oggi alle ore 15 al “Penzo”, nel penultimo impegno del 2024 per la Serie A che non si ferma per le feste. Per la diciassettesima giornata di campionato si gioca Venezia-Cagliari, ultima contro terzultima, prima volta nel massimo campionato dopo la “macchia” del 22 maggio 2022, lo 0-0 che portò alla retrocessione dei rossoblù. Ma Davide Nicola, che da quella partita ottenne la salvezza visto che all’epoca allenava la Salernitana, ieri in conferenza stampa ha escluso che la squadra (e i reduci di quella sera) ci stia pensando.

In formazione, nonostante il tecnico abbia escluso di pensare di giocare a specchio, probabile il 3-5-2 col rientro dei tanti giocatori preservati martedì in Coppa Italia con la Juventus: Alen Sherri in porta, Yerry Mina e Sebastiano Luperto in difesa, Michel Adopo e Antoine Makoumbou a centrocampo (probabilmente con Răzvan Marin, favorito su Alessandro Deiola), Nicolas Viola a supporto di Roberto Piccoli. A disposizione anche Jakub Jankto e Adam Obert, che non erano partiti per Torino. Mancherà Zito Luvumbo, unico non convocato, per il quale è più fattibile un ritorno col Monza nella prima del 2025 – altro scontro diretto – rispetto al match di sabato prossimo con l’Inter.

Nel Venezia tanti ex, a partire da Eusebio Di Francesco in panchina: Gaetano Oristanio e Giorgio Altare saranno titolari, panchina per Franco Carboni, indisponibile Alfred Duncan. Arbitra Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Queste le probabili formazioni di Venezia-Cagliari: come sempre live su unionesarda.it, dalle 14.30 la diretta su Radiolina con la radiocronaca integrale in esclusiva di Lele Casini dal “Penzo” e a seguire tutti i commenti.

Venezia (3-4-2-1): Stanković; Idzes, Altare, Šverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio; Ellertsson, Oristanio; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco.

Cagliari (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Marin, Makoumbou, Adopo, Augello; Viola, Piccoli. Allenatore: Nicola.

