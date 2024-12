Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata l’arbitro di Venezia-Cagliari, il fondamentale scontro salvezza per la diciassettesima giornata di Serie A in programma domenica alle 15 al Penzo. Il fischietto campano tornerà a dirigere a sette giorni di distanza da Milan-Genoa, dove entrambe le squadre avevano lamentato la mancata concessione di un rigore. Come assistenti Christian Rossi (sezione La Spezia) e Marco Trinchieri (Milano), quarto ufficiale Luca Zufferli (Udine). Al Var il nome è ormai noto ai tifosi rossoblù: Valerio Marini della sezione di Roma 1, più volte contestato dal Cagliari ma al monitor l’ultima volta in occasione del pareggio per 2-2 al Ferraris col Genoa, quando segnalò un rigore (netto) per il momentaneo 0-1 e nel recupero portò a togliere l’espulsione di Nicolas Viola (era un fallo da giallo).

Prima volta per Guida col Cagliari, con un bilancio positivo: 7 vittorie (fra cui il precedente più vicino, il 5 novembre 2023 con un 2-1 al Genoa), 4 pareggi (l'ultimo l'11 marzo 2018, 2-2 con la Lazio) e altrettante sconfitte (l'ultima il 21 gennaio 2018, 1-2 col Milan). Ma, soprattutto, è stato l'arbitro di Bari-Cagliari 0-1 dell'11 giugno 2023, la finale di ritorno dei play-off che valse la promozione col gol nel recupero di Leonardo Pavoletti.

Queste le designazioni per la diciassettesima giornata di Serie A, che vedrà anche un arbitro sardo a San Siro: Antonio Giua della sezione di Olbia, ieri sera presente alla festa di Natale dell'Aia Cagliari (assieme ai colleghi sardi Khaled Bahri e Giuseppe Collu, con Daniele Orsato ospite d'onore), farà Inter-Como.

Verona-Milan venerdì 20 dicembre ore 20.45 - Livio Marinelli

Torino-Bologna sabato 21 dicembre ore 15 - Marco Piccinini

Genoa-Napoli sabato 21 dicembre ore 18 - Federico La Penna

Lecce-Lazio sabato 21 dicembre ore 20.45 - Gianluca Manganiello

Roma-Parma domenica 22 dicembre ore 12.30 - Marco Di Bello

Venezia-Cagliari domenica 22 dicembre ore 15 - Marco Guida

Atalanta-Empoli domenica 22 dicembre ore 18 - Ermanno Feliciani

Monza-Juventus domenica 22 dicembre ore 20.45 - Davide Massa

Fiorentina-Udinese lunedì 23 dicembre ore 18.30 - Matteo Marcenaro

Inter-Como lunedì 23 dicembre ore 20.45 - Antonio Giua

