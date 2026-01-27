Ora è ufficiale, Agustin Albarracin è un giocatore del Cagliari.

Il ventenne uruguaiano, nato a Montevideo il 29 agosto 2005, ha firmato un contratto che lo lega ai rossoblù fino al 30 giugno 2030, con opzione di prolungamento per un’altra stagione.

Cresciuto nel settore giovanile del Montevideo Wanderers, con cui ha firmato il primo contratto professionistico nel 2023, prima di trasferirsi al Boston River nel 2025. Qui ha segnato 11 gol in 33 presenze, prima di essere acquistato a titolo definitivo dal Cagliari.

Il club rossoblù ha deciso di puntare su di lui, attaccante «moderno e dinamico», anche per la sua versatilità. Preferisce partire da posizione centrale in un attacco a due, ma sa adattarsi anche sugli esterni.

Qualità tecniche importanti, senso del gol e grande capacità di partecipare alla manovra. Albarracin è uno dei più grandi prospetti del calcio uruguaiano, protagonista della Nazionale Under 20, dove ha legato con un altro giocatore rossoblù Juan Rodriguez.

Prosegue dunque il forte legame che lega l’Uruguay al Cagliari, tanti i giocatori della “Celeste” sbarcati nell’Isola negli ultimi decenni. Molti di loro grandi protagonisti: da Vecino a Fonseca, da Dario Silva al “Principe” Francescoli, dal mago O’Neill a Herrera, e ancora Abeijon, Diego Lopez, Nandez per venire ai giorni nostri.

