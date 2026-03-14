«Mi piace sempre pensare positivo, nonostante l’insidia sia sempre dietro l’angolo. Mina sarà della partita, idem Mazzitelli, così come Gaetano».

È un sorriso liberatorio quello di Fabio Pisacane, che recupera tre giocatori importanti che potrebbero partire addirittura dal primo minuto domenica pomeriggio allo stadio Arena Garibaldi di Pisa.

Non una partita come le altre evidentemente per il Cagliari. «È come un match point», afferma il tecnico rossoblù nella conferenza stampa della vigilia al Crai Sport Center di Assemini. «Ogni partita ci può avvicinare al nostro obiettivo».

Vietato sottovalutare l’avversario, fanalino di coda con appena quindici punti. «I dati dicono che il Pisa ha una classifica che non lo rappresenta. Ha indubbiamente delle criticità, certo, e noi dobbiamo essere bravi a sfruttarle». Calma e sangue freddo. «Loro devono vincere a tutti i costi, noi dobbiamo farlo da squadra matura. Dobbiamo essere bravi quindi a saper leggere i vari momenti della gara per poi colpirli al momento giusto».

Fondamentale dal punto di vista tattico il ritorno di Gaetano: «Ci dà caratteristiche, soprattutto nel palleggio, che nessun altro può dare».

Il Ramadan non dovrebbe essere poi un ostacolo per Kiliçsoy: «L’altra volta lo abbiamo gestito, certo stavolta l’orario non ci agevola. Ma davanti siamo contati ed è facile che parta dal primo minuto».

Tra i convocati anche Deiola, che ricomincerà ad assaporare il clima partita dalla panchina.

Fabiano Gaggini

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