Referendum, Ilaria Cucchi a Cagliari: «La riforma non risolve i problemi della giustizia»

A Cagliari confronto sulla riforma costituzionale della magistratura nell’incontro promosso dal comitato “Giusto dire No”. Tra gli interventi quello della senatrice Ilaria Cucchi. «Questa riforma non cambierà nulla nella vita dei cittadini», ha detto, sostenendo che i veri problemi della giustizia restano i tempi lunghi dei processi e la carenza di personale. Cucchi ha inoltre espresso timori per «il rischio che la politica entri a gamba tesa nei processi e condizioni il lavoro dei magistrati». Alla domanda su eventuali aspetti positivi del testo, la risposta è netta: «Zero». Nel video l'intervista alla senatrice Ilaria Cucchi.