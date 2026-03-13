Torino-Parma apre il turno, Inter-Atalanta e Lazio-Milan i big matchLe partite della ventinovesima giornata con risultati, marcatori e classifica
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Squadre in campo per la ventinovesima giornata di Serie A, col Cagliari che gioca in trasferta a Pisa. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 13 marzo
Torino-Parma (ore 20.45)
Sabato 14 marzo
Inter-Atalanta (ore 15)
Napoli-Lecce (ore 18)
Udinese-Juventus (ore 20.45)
Domenica 15 marzo
Verona-Genoa (ore 12.30)
Pisa-Cagliari (ore 15)
Sassuolo-Bologna (ore 15)
Como-Roma (ore 18)
Lazio-Milan (ore 20.45)
Lunedì 16 marzo
Cremonese-Fiorentina (ore 20.45)
Classifica Serie A
Inter 67
Milan 60
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34
Genoa 30
Cagliari 30
Torino 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
(Unioneonline/v.f.)