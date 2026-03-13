Squadre in campo per la ventinovesima giornata di Serie A, col Cagliari che gioca in trasferta a Pisa. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 13 marzo
Torino-Parma (ore 20.45)
Sabato 14 marzo
Inter-Atalanta (ore 15)
Napoli-Lecce (ore 18)
Udinese-Juventus (ore 20.45)
Domenica 15 marzo
Verona-Genoa (ore 12.30)
Pisa-Cagliari (ore 15)
Sassuolo-Bologna (ore 15)
Como-Roma (ore 18)
Lazio-Milan (ore 20.45)
Lunedì 16 marzo
Cremonese-Fiorentina (ore 20.45)

Classifica Serie A

Inter 67

Milan 60

Napoli 56

Como 51

Roma 51

Juventus 50

Atalanta 46

Bologna 39

Sassuolo 38

Lazio 37

Udinese 36

Parma 34

Genoa 30

Cagliari 30

Torino 30

Lecce 27

Fiorentina 25

Cremonese 24

Verona 18

Pisa 15

(Unioneonline/v.f.)

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