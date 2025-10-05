Due pali e un'infinità di gol sbagliati, l'ultimo in ordine di tempo al 91'. Per l'Udinese il pareggio di Cagliari lascia tante recriminazioni e non si nasconde Kosta Runjaić. «Il risultato poteva essere diverso ma questo è il calcio, a volte si crea tanto e non si vince mentre in altre si viene premiati oltre misura», il dispiacere del tecnico dei bianconeri friulani. Che ha un appunto da fare sul gol di Borrelli: «Solet si era fatto male nella metà campo avversaria, non siamo stati bravi a coprirlo».

Fra gli errori quelli clamorosi di Zaniolo e Bayo nel finale. «Quello che è importante è che gli attaccanti abbiano delle occasioni», ricorda l'allenatore dell'Udinese. «Noi lavoriamo tanto in settimana su entrambe le fasi, bisogna provarci ancora». E c'è una dedica speciale da parte di Kabasele per il gol: «Ha avuto un lutto, è scomparsa sua nonna. La squadra non lo sapeva, mi è venuto quasi da piangere perché sapevo cosa ha vissuto. Sono contento per lui».

Runjaić aveva studiato il Cagliari: «Contro l'Inter aveva tenuto bene il campo e la partita era rimasta aperta fino alla fine. Loro sono una squadra difficile da affrontare, anche nella scorsa giornata quando l'Inter aveva raddoppiato il cAgliari continuava ad attaccare». Per questo trova comunque qualcosa da salvare dal pomeriggio di oggi: «La reazione, di questo sono soddisfatto. Potevamo anche fare meglio, ma nessuno non commette errori».

