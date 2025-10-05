Udinese-Cagliari, le pagelle rossoblù: Caprile un muro, Zé Pedro regala il pariPer l’estremo difensore parate clamorose dal primo tempo sino al 91', che liscio per il difensore, Borrelli rapace
L'1-1 di Udinese-Cagliari può essere giudicato complessivamente un buon punto per i rossoblù, visti i gol divorati dai friulani che hanno pure colpito due legni: nelle pagelle spicca Caprile, decisivo coi suoi interventi.
Caprile 7
Parate clamorose dal primo tempo sino al 91'.
Zé Pedro 5
Malissimo sul liscio che costa l'1-1.
Mina sv
La sua partita dura pochissimo: tradito da un infortunio.
(dal 20' pt Adopo 6)
Assist involontario sullo 0-1, sfiora il gol nel finale.
Obert 6
Si fa ammonire a inizio ripresa, poi si contiene.
(dal 37' st Cavuoti sv)
Palestra 6
Qualche bel cross.
Deiola 6
Rischia di rovinare tutto, Zaniolo lo grazia.
Prati 6
Da un suo tiro deviato nasce lo 0-1.
Folorunsho 6,5
Dà un contributo come al solito prezioso.
Felici 6
Sostituito all'intervallo perché ammonito.
(dal 1' st Di Pardo 6)
Ha anche un'opportunità di testa, palla fuori.
Esposito 5,5
Ora tocca a lui doversi sbloccare.
(dal 38' st Pavoletti sv)
Rientro in campo tanto atteso, non giocava da maggio.
Borrelli 7
Rapace nel trasformare nello 0-1 un pallone sporco. Con dedica a Belotti.
(dal 27' st Luvumbo 6)
Torna dopo un mese e quasi trova il gol vittoria.
Pisacane 6
Con tantissime assenze strappa un punto che pesa.