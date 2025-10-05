L'1-1 di Udinese-Cagliari può essere giudicato complessivamente un buon punto per i rossoblù, visti i gol divorati dai friulani che hanno pure colpito due legni: nelle pagelle spicca Caprile, decisivo coi suoi interventi.

Caprile 7

Parate clamorose dal primo tempo sino al 91'.

Zé Pedro 5

Malissimo sul liscio che costa l'1-1.

Mina sv

La sua partita dura pochissimo: tradito da un infortunio.

(dal 20' pt Adopo 6)

Assist involontario sullo 0-1, sfiora il gol nel finale.

Obert 6

Si fa ammonire a inizio ripresa, poi si contiene.

(dal 37' st Cavuoti sv)

Palestra 6

Qualche bel cross.

Deiola 6

Rischia di rovinare tutto, Zaniolo lo grazia.

Prati 6

Da un suo tiro deviato nasce lo 0-1.

Folorunsho 6,5

Dà un contributo come al solito prezioso.

Felici 6

Sostituito all'intervallo perché ammonito.

(dal 1' st Di Pardo 6)

Ha anche un'opportunità di testa, palla fuori.

Esposito 5,5

Ora tocca a lui doversi sbloccare.

(dal 38' st Pavoletti sv)

Rientro in campo tanto atteso, non giocava da maggio.

Borrelli 7

Rapace nel trasformare nello 0-1 un pallone sporco. Con dedica a Belotti.

(dal 27' st Luvumbo 6)

Torna dopo un mese e quasi trova il gol vittoria.

Pisacane 6

Con tantissime assenze strappa un punto che pesa.

