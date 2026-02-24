Il Torino prova a invertire la rotta in campionato sostituendo in panchina Marco Baroni con Roberto D’Aversa.

«Sono orgoglioso di rappresentare questo club, arrivo con grande entusiasmo perché non mi era mai successo di stare a casa così tanto tempo», ha detto il nuovo tecnico nel corso della presentazione ufficiale.

«Se a quattro mesi dalla fine del campionato ti chiama il Torino, devi rispondere presente - ha aggiunto D’Aversa - e ora non conteranno tanto i moduli, quanto l'atteggiamento e la mentalità: bisogna metterci più coraggio in campo, lo impone anche la storia e la classifica di oggi non rispecchia i valori di questa squadra e questo club».

D’Aversa raccoglie la squadra reduce dal ko per 3-0 contro il Genoa, sesta sconfitta per i granata nelle ultime otto giornate di campionato. Primo impegno nel prossimo turno all’Olimpico Grande Torino contro la Lazio.

