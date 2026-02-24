Dopo poco più di tre anni, si chiude l’esperienza di Nik Prelec da giocatore del Cagliari. L’attaccante sloveno era già dalla scorsa estate all’Oxford United, nella Championship inglese, e ora è stata esercitata l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo. Classe 2001, era arrivato in Sardegna a gennaio 2023 voluto da Claudio Ranieri che l’aveva avuto alla Sampdoria.

Col Cagliari, Prelec ha collezionato 16 presenze tutte nella seconda parte della Serie B 2022-2023, l’ultima nella finale playoff vinta a Bari dove subentrò nel corso del secondo tempo. Successivamente aveva giocato in prestito in Austria, nel 2023-2024 al Wsg Tirol e nel 2024-2025 all’Austria Vienna.

La carriera di Prelec proseguirà quindi con l’Oxford United, dove finora ha giocato 19 volte (18 in campionato più una in Carabao Cup) con un gol il 21 settembre al Bristol City. L’ultima sua presenza, tuttavia, è datata 29 dicembre a causa di un infortunio all’inguine.

«Riteniamo che Prelec possa fare ancora molto con la maglia dell’Oxford United: ha mostrato momenti di qualità sinora, ma non è stato capace di raggiungere il suo completo potenziale per l’infortunio. Speriamo che torni presto in campo e dia un contributo in questa stagione e nelle prossime», ha dichiarato Ed Waldron, Head of Football Operations del club inglese.

© Riproduzione riservata