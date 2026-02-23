Salterà come minimo Parma-Cagliari, con uno stop previsto di qualche settimana, il centrocampista rossoblù Luca Mazzitelli. Uscito al 42’ della partita di sabato scorso con la Lazio, il centrocampista oggi ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del soleo della gamba sinistra.

Per Mazzitelli l’obiettivo realistico di recupero dovrebbe essere la trasferta di metà marzo a Pisa, la cui data è ancora da definire. Oggi ha svolto terapie, nell’allenamento pomeridiano al Crai Sport Center di Assemini. Il resto dei compagni, invece, ha svolto una prima parte della seduta dedicata all’attivazione e al lavoro tecnico e, a seguire, una sessione di esercitazioni sul possesso palla.

Domani il Cagliari tornerà in campo di mattina. Contro il Parma, i rossoblù apriranno la ventisettesima giornata di Serie A venerdì alle ore 20.45 al Tardini.

© Riproduzione riservata