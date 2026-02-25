Parma-Cagliari aprirà la ventisettesima giornata di Serie A, venerdì alle ore 20.45. Una sfida salvezza, contro una delle squadre più in forma del campionato. È appena uscita la designazione arbitrale: il fischietto scelto è Luca Massimi della sezione di Termoli. Con lui gli assistenti Fabiano Preti (Mantova) e Claudio Barone (Roma 1), poi due sardi: quarto ufficiale Giuseppe Collu (sezione Cagliari), arbitro Var Antonio Giua (Olbia). A chiudere l’assistente Var Paolo Silvio Mazzoleni (Bergamo).

Massimi ritrova il Cagliari dopo oltre quattro anni dalla precedente, un 1-1 contro il Torino in casa datato 6 dicembre 2021. L’altra è una sconfitta per 1-0 sul campo della Sampdoria il 24 febbraio 2019: rossoblù ancora senza vittoria con lui. È all’esordio in questa Serie A: ha diretto soltanto in Serie B, 12 volte, più Audace Cerignola-Verona dei trentaduesimi di Coppa Italia il 18 agosto.

Queste tutte le designazioni degli arbitri per la ventisettesima giornata di Serie A, spalmata su quattro giorni.

Parma-Cagliari venerdì 27 febbraio ore 20.45 – Luca Massimi

Como-Lecce sabato 28 febbraio ore 15 – Francesco Fourneau

Verona-Napoli sabato 28 febbraio ore 18 – Andrea Colombo

Inter-Genoa sabato 28 febbraio ore 20.45 – Michael Fabbri

Cremonese-Milan domenica 1 marzo ore 12.30 – Davide Massa

Sassuolo-Atalanta domenica 1 marzo ore 15 – Matteo Marchetti

Torino-Lazio domenica 1 marzo ore 18 – Rosario Abisso

Roma-Juventus domenica 1 marzo ore 20.45 – Simone Sozza

Pisa-Bologna lunedì 2 marzo ore 18.30 – Ermanno Feliciani

Udinese-Fiorentina lunedì 2 marzo ore 20.45 – Luca Pairetto

© Riproduzione riservata