Secondo allenamento della settimana per il Cagliari, che si è ritrovato stamattina al Crai Sport Center di Assemini per proseguire la preparazione in vista dell’anticipo di venerdì a Parma (ore 20.45). La squadra di Fabio Pisacane cercherà il ritorno alla vittoria che manca dal 4-0 al Verona del 31 gennaio: sembrava aver blindato la salvezza, ma i risultati dell’ultima giornata hanno fatto sì che la zona retrocessione si avvicinasse a 5 punti di distanza. Al terzultimo posto, da ieri, ci sono Cremonese, Fiorentina e Lecce tutte a quota 24.

L’allenamento odierno ha visto per iniziare degli esercizi di attivazione svolti in palestra, poi spazio a una serie di gare a tema. A seguire, il gruppo del Cagliari ha svolto delle partitelle giocate su campo ridotto. Venerdì a Parma mancherà Luca Mazzitelli, dopo l’infortunio con la Lazio, mentre dovrebbe rientrare Michael Folorunsho che si allena in gruppo da giovedì scorso.

In Parma-Cagliari non ci sarà nemmeno Yerry Mina. Questo pomeriggio, il Giudice sportivo ha ratificato la giornata di squalifica per l’espulsione per doppia ammonizione di sabato. Con lui, salteranno il prossimo turno Dodô (Fiorentina), Alessandro Bastoni (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), l’ex rossoblù Sebastian Walukiewicz (Sassuolo), Emirhan İlkhan (Torino) e Ali Elmusrati (Verona).

© Riproduzione riservata