Adesso per l’Olbia si fa molto dura. La tanto temuta penalizzazione di 2 punti prevista per il ritardo nell’iscrizione al campionato di Serie D è finalmente arrivata, di modo che i bianchi scivolano a quota 21 nel girone G, allontanandosi ulteriormente dalla zona salvezza e dalla possibilità di disputare i playout.

I galluresi restano al terzultimo posto ma il distacco dalla tredicesima classificata aumenta, passando da 8 a 10 lunghezze: considerato che con un gap pari o superiore agli 8 punti tra tredicesima e sedicesima (o terzultima, cioè l’Olbia) lo spareggio non ha luogo, e che la prima è, dunque, matematicamente salva mentre la seconda retrocede direttamente in Eccellenza, per conservare la categoria a nove giornate dalla fine della stagione regolare ai bianchi – tallonati in classifica dal Real Monterotondo, a -1, e dal Cassino, a -4 – servirà un’impresa.

Ciliegina sulla torta, per il rosso diretto rimediato nella gara esterna con la Flaminia Civita Castellana Saggia ha rimediato tre giornate di squalifica (“Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”), e Biancu, sanzionato domenica con un cartellino giallo, salterà il derby col Budoni per somma di ammonizioni. Scatta invece la diffida per Cabrera.

