Serie C: nonostante il pareggio con la Vis Pesaro, la Torres guadagna punti sulle concorrenti in chiave salvezzaLa squadra sassarese aggancia il Bra
Sfortunata sul campo, fortunata con gli altri risultati. Il pareggio contro la Vis Pesaro per 1-1 ha consentito comunque alla Torres di muoversi rispetto alle concorrenti alla salvezza diretta.
I rossoblù di Greco hanno agganciato il Bra che ha perso a Carpi 2-1 e quindi condividono la posizione ai confini dei playout. Ha perso pure la Sambenedettese (1-0 a Ravenna) che resta indietro, insieme al Perugia che invece ha osservato il turno di riposo per l'esclusione del Rimini.
Sconfitto anche il fanalino di coda Pontedera: l'Ascoli si è imposto per 3-1. Attenzione: il distacco fra la Torres e i toscani è di 8 punti. Se alla fine del torneo la quartultima avrà almeno 9 lunghezze di vantaggio sull'ultima, sarà salva senza bisogno di disputare gli spareggi.