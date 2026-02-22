Sfortunata sul campo, fortunata con gli altri risultati. Il pareggio contro la Vis Pesaro per 1-1 ha consentito comunque alla Torres di muoversi rispetto alle concorrenti alla salvezza diretta.

I rossoblù di Greco hanno agganciato il Bra che ha perso a Carpi 2-1 e quindi condividono la posizione ai confini dei playout. Ha perso pure la Sambenedettese (1-0 a Ravenna) che resta indietro, insieme al Perugia che invece ha osservato il turno di riposo per l'esclusione del Rimini.

Sconfitto anche il fanalino di coda Pontedera: l'Ascoli si è imposto per 3-1. Attenzione: il distacco fra la Torres e i toscani è di 8 punti. Se alla fine del torneo la quartultima avrà almeno 9 lunghezze di vantaggio sull'ultima, sarà salva senza bisogno di disputare gli spareggi.

