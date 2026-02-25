Momenti di tensione a Cagliari in via Ogliastra, a Is Mirrionis.

Una troupe della trasmissione Mediaset “Fuori dal coro” è stata aggredita nel corso delle riprese in un palazzo occupato, il cui proprietario – come riferito da L’Unione Sarda nei giorni scorsi – era stato assassinato nel 2023 da un inquilino, con le due figlie e il figlio che da allora hanno spesso denunciato lo stato di degrado e abusivismo nello stabile, nonché episodi di spaccio di droga.

La troupe di Mediaset era sul posto per fare un servizio sulla situazione, ma sarebbe nato uno scontro con alcuni inquilini.

Sul posto dopo l’allarme sono intervenute un’ambulanza e tre pattuglie dei carabinieri. Da quanto si apprende alcuni inquilini hanno chiesto cure mediche.

I carabinieri hanno avviato accertamenti, raccogliendo anche le testimonianze delle persone coinvolte per ricostruire con esattezza l’accaduto.

