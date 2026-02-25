Novità da Asseminello riguardanti Alessandro Deiola. Il centrocampista del Cagliari oggi ha svolto un allenamento personalizzato, facendo così un passo avanti nel suo percorso di recupero. Ha effettuato dei lavori atletici individuali tra palestra e campo, ancora non con i compagni: non ce la farà per Parma, sfida per lui da ex, sarà rivalutato per il match casalingo col Como (data e orario saranno resi noti venerdì).

Deiola nel 2026 non ha ancora giocato un minuto, al massimo è andato in panchina contro Milan e Verona. Un fastidio al retto femorale della coscia destra lo aveva tradito prima del match che ha avviato il nuovo anno, quello coi rossoneri, e poco meno di un mese fa ha avuto una ricaduta. Motivo per cui le sue condizioni sono monitorate in maniera particolare, per evitare altri problemi.

La seduta di questa mattina è iniziata con degli esercizi tecnici, poi spazio alla tattica e a una sessione dedicata a dei lavori specifici sulle palle inattive. Degli assenti di sabato scorso con la Lazio, per Parma-Cagliari dovrebbe tornare fra i convocati solo Michael Folorunsho, mentre non ci saranno l’ultimo infortunato Luca Mazzitelli e lo squalificato Yerry Mina.

Domani, giovedì 26, nuovo allenamento fissato al mattino. Alle 12.45 la conferenza stampa di Fabio Pisacane, mentre nel pomeriggio il Cagliari partirà direzione Parma.

