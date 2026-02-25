Anche contro il Budoni l’Olbia dovrà fare a meno di molti e importanti giocatori. Salteranno il derby del Nespoli Saggia, Biancu e Santi per squalifica, e probabilmente anche Viscovo, vittima di un infortunio muscolare che l’ha tenuto lontano dal campo già domenica contro la Flaminia Civita Castellana.

C’è, poi, il capitolo dedicato a Buschiazzo: il centrale uruguaiano non è stato convocato per le ultime due partite, ufficialmente perché lamentava problemi fisici, ma di fatto, dopo un girone di andata giocato da titolare indiscusso al centro della difesa, nella seconda parte della stagione è stato poco impiegato, tanto che nell’ambiente circola la voce di una possibile risoluzione contrattuale.

Fortuna vuole che il reparto arretrato recuperi Anelli, Perrone e Putzu, al rientro dalla squalifica, mentre la speranza è che i 2 punti di penalizzazione arrivati ieri per il ritardo nell’iscrizione al campionato di Serie D possano rendere i bianchi, terzultimi con 21 punti, più determinati. Per poter salvare la categoria ai playout il distacco dalla tredicesima, a oggi il Latte Dolce, non dev’essere superiore ai 7 punti: adesso l’Olbia è a -10 dai sassaresi, ma alla fine della stagione regolare mancano nove giornate, è già una vittoria domenica potrebbe rappresentare una bella boccata d’ossigeno.

Oltreché un derby molto sentito, col Budoni, che in classifica ha 31 punti come il Latte Dolce, ma godendo di una migliore differenza reti è al momento fuori dalla zona retrocessione, andrà in scena uno scontro diretto in piena regola. All’andata vinsero i bianchi 3-2, nell’ultimo successo del campionato: chissà che il derby di ritorno non possa riavviare il motore dell’Olbia.

