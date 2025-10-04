Yerry Mina ce la fa, ma per Udinese-Cagliari è comunque emergenza per i rossoblù. Dei tanti giocatori rimasti a parte negli ultimi giorni è l’unico che entra fra i convocati per la partita di domani alle 12.30 al Bluenergy Stadium, nella sesta giornata di Serie A. Il difensore colombiano ha superato una contusione al ginocchio che lo ha frenato, poi sarà Fabio Pisacane a decidere se impegnarlo dal 1’ oppure no. Mina è stato anche convocato dalla Colombia per due amichevoli durante la sosta.

Le assenze sono tante. Oltre ad Andrea Belotti (sei mesi di stop, minimo) e i già noti Nicola Pintus, Boris Radunović e Gabriele Zappa restano fuori anche Gianluca Gaetano (affaticamento ai flessori della coscia sinistra), Juan Rodríguez (pure lui affaticamento muscolare) e Marko Rog. Non convocato il giovane Joseph Liteta, centrocampista, mentre rientra a disposizione Zito Luvumbo che il Cagliari finora ha avuto a disposizione solo ad agosto e - dopo un infortunio riportato con l'Angola - si allena in gruppo da martedì pomeriggio.

Questi i ventidue convocati di Pisacane per Udinese-Cagliari.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Vincenzo Sarno;

Difensori: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Michael Folorunsho, Luca Mazzitelli, Matteo Prati;

Attaccanti: Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti.

