«L’infortunio di Belotti ci ha messo del pepe sulla sconfitta con l’Inter. Abbiamo perso un guerriero, importante sia in campo che nello spogliatoio. Ma chi pratica questo sport sa che bisogna mettere in conto anche queste cose. Non sarà certo questo infortunio a scalfire il Cagliari».

Fabio Pisacane prova a prendere di petto il destino. «La squadra ha preso una bella botta, ma dobbiamo trasformare questa botta in un’opportunità», afferma l’allenatore rossoblù nella conferenza stampa in vista del match di domenica alle 12.30 al Bluenergy Stadium contro l’Udinese. «Hai due strade davanti: o ti abbatti o ti rialzi. Io ho sempre scelto la seconda e vorrei che la mia squadra facesse altrettanto».

Un sostituto del “gallo” a gennaio? «A pochi giorni da quello che è successo, mi sembra irrispettoso nei confronti di Andrea parlare di queste cose». I rumors su Balotelli? «Non mi soffermerei su quello che si legge sulla rete. In ogni caso, questa domanda è da fare al direttore Angelozzi».

Non solo Belotti. Out per la gara di domani a Udine anche Zappa, Rodriguez, Gaetano, Rog, Radunovic e Pintus. A rischio pure Mina: «Ha preso una contusione al ginocchio, va valutato e bisogna capire se sarà della partita».

Intanto torna Luvumbo: «Potrebbe anche partire dal primo minuto».

