È in dubbio per Udinese-Cagliari, a causa di una contusione al ginocchio, ma per Yerry Mina è arrivata lo stesso la chiamata da parte della Colombia. Il numero 26 rossoblù è tra i convocati della nazionale sudamericana per due partite amichevoli che si giocheranno durante l’imminente sosta: contro il Messico alle 3 della notte italiana fra sabato 11 e domenica 12, contro il Canada alle 2 di quella tra martedì 14 e mercoledì 15. Entrambi gli incontri sono in programma negli Stati Uniti, con la Colombia che si ritroverà in Texas per preparare le sfide.

La Colombia è qualificata ai Mondiali, ha finito il girone a settembre con il doppio successo su Bolivia (quello che ha dato l’aritmetica certezza dell’accesso alla fase finale) e Venezuela (dove Mina ha segnato in un pirotecnico 3-6). Per il difensore ci sarà un altro lungo viaggio intercontinentale, ma rispetto a Cagliari-Parma (giocata sabato alle 15 e dove fece gol) avrà 24 ore in più perché la ripresa della Serie A per i rossoblù - dopo la trasferta di Udine - è prevista per domenica 19 alle 15 all’Unipol Domus contro il Bologna.

Del Cagliari sono convocati anche Riyad Idrissi e Marco Palestra con l’Italia Under-21. Per gli Azzurrini impegni di qualificazione agli Europei di categoria del 2027, venerdì prossimo a Cesena con la Svezia e martedì 14 a Cremona con l’Armenia (entrambi alle 18.15). Negli scorsi giorni sono arrivate le chiamate per Zito Luvumbo dall’Angola e Adam Obert dalla Slovacchia.

