Anche Yerry Mina e il presidente Tommaso Giulini a Ponte di Legno, in Alta Val Camonica, dove il nuovo Cagliari di Fabio Pisacane è in ritiro da domenica (sino a martedì prossimo) per svolgere la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Sono arrivati in serata al “Blu Hotel Acquaseria”, con loro l’amministratore delegato Carlo Catte.

Il difensore colombiano, che ha rinnovato di recente il contratto sino al 2028, aveva ottenuto un supplemento di vacanza di qualche giorno. Tutti presenti, dunque, i trenta convocati.

© Riproduzione riservata