«Il nuovo quadro finanziario pluriennale europeo, nella forma proposta, rappresenta una Caporetto per la Sardegna e per il comparto agricolo regionale. I tagli alla Politica Agricola Comune, ai fondi per la pesca e alla politica di coesione rischiano di compromettere anni di lavoro, progettualità e sviluppo sostenibile nelle aree rurali dell'isola». Lo dichiara Gian Franco Satta, assessore dell'Agricoltura della Regione Sardegna, esprimendo «forte preoccupazione» per gli effetti che la proposta della Commissione europea avrà sul sistema produttivo isolano.

«Si parla di quasi 93 miliardi in meno per agricoltura e pesca e oltre 170 miliardi tagliati alla coesione rispetto alla precedente programmazione: cifre drammatiche che mettono a rischio la tenuta sociale ed economica delle aree più fragili della nostra isola e dell'Italia intera. Una riduzione di questa portata impatterebbe direttamente sulle aziende agricole sarde, sulle cooperative, sulle filiere agroalimentari e sui progetti territoriali in corso - aggiunge - Il paradosso è che l'Italia da beneficiaria netta diventa contributore netto al bilancio europeo: pagheremo più di quanto riceveremo, proprio mentre i territori hanno più bisogno di sostegno. Il tutto avviene nel silenzio del governo e sotto la responsabilità diretta del Commissario Raffaele Fitto, che ha la delega alla politica di coesione e supervisiona anche i fondi destinati all'agricoltura e alla pesca. Una sconfitta strategica su tutti i fronti».

«La Sardegna non può permettersi questo arretramento - prosegue Satta - In questi anni abbiamo lavorato per rafforzare le imprese agricole, valorizzare le produzioni locali, contrastare lo spopolamento e investire nelle filiere. Tagliare risorse ora significa interrompere percorsi virtuosi e vanificare sforzi condivisi con i territori«.

«Chiediamo al Governo italiano di difendere con forza gli interessi della Sardegna, del Mezzogiorno e delle sue comunità rurali nei tavoli europei, e al commissario Fitto di prendersi la responsabilità politica di quanto accaduto», conclude Satta.

Una preoccupazione, quella per i tagli ai Pac, bipartisan.

Per Gianluigi Rubiu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, si tratta di «una scelta folle e profondamente sbagliata: significherebbe sottrarre miliardi di euro agli agricoltori italiani e sardi, privandoli di strumenti vitali come i pagamenti diretti, il sostegno alle calamità naturali, allo sviluppo rurale e alla modernizzazione delle imprese. Con il rischio concreto di paralizzare migliaia di aziende e di spopolare ancora più velocemente le campagne della nostra isola».

