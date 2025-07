Non una ma due partite per il Cagliari, nell'ultimo test amichevole prima dell'esordio ufficiale. Sabato 9 agosto, i rossoblù di Fabio Pisacane saranno in scena a Santander (Spagna) per affrontare il Racing all'El Sardinero, con una particolarità: giocheranno una gara alle 10.30 e un'altra alle 19, sempre contro lo stesso avversario. Per l'occasione, saranno coinvolti più calciatori rispetto ai classici impegni precampionato, con una gestione dei minutaggi.

Il Real Racing Club de Santander è una squadra di LaLiga2, la seconda divisione spagnola. Nella scorsa stagione ha chiuso il campionato al quinto posto con 71 punti, perdendo poi la semifinale playoff promozione contro il Mirandés (formazione che in finale è stata battuta dall'Oviedo di un ex giocatore del Cagliari, Santiago Colombatto). Gli spagnoli inizieranno le gare ufficiali il 16 agosto ospitando sempre al Sardinero il Castellón.

Per il Cagliari la stagione inizia oggi alle 19, con il raduno al Crai Sport Center di Assemini. Domenica il trasferimento a Ponte di Legno, per il ritiro in programma fino al 22 luglio. Come amichevoli, le altre prima della trasferta a Santander sono sabato 19 alle 17 a Temù contro l'Ospitaletto Franciacorta (Serie C), poi mercoledì 23 a Linz col Galatasaray (campione di Turchia), sabato 26 alle 14 in casa dell'Hannover (2. Bundesliga tedesca) e sabato 2 agosto alle 20.30 la prima edizione del Trofeo Gigi Riva all'Unipol Domus contro i francesi del Saint-Étienne.

