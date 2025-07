Quasi 9.500 rinnovi: ben più di metà della capienza dell’Unipol Domus, che può ospitare fino a circa 16.400 spettatori (settore ospiti incluso). Sono i dati – notevoli – della prima fase della campagna abbonamenti del Cagliari, cominciata il 23 giugno e che si è chiusa ieri. Più di due terzi delle 13.500 tessere della scorsa stagione sono già state confermate, con lo stesso posto e lo stesso settore, e altre sono destinate ad aggiungersi fra oggi e domani.

È scattata alle 15 la seconda fase della campagna abbonamenti, che durerà fino alle 23.59 di domani martedì 8 luglio. In questa occasione, i tifosi che avevano già sottoscritto la tessera nella scorsa Serie A possono confermarla ma in un settore e/o posto differente, salvo chiusura anticipata per esaurimento disponibilità. I prezzi partono da 270 euro nelle due curve, 500 euro in Distinti Nord e Alti, 600 euro in Distinti Centrali, 1.000 euro in Tribuna Blu e 1.400 euro in Tribuna Rossa, con riduzioni per donne, Under 18 (nati dal 31 agosto 2007), Over 65 (nati entro il 31 agosto 1960) e Under 12 (nati dal 31 agosto 2013).

Dalle 10 di venerdì 11 fino alle 23.59 di domenica 13 la terza fase, dedicata ai titolari della membership Islanders, che potranno sottoscrivere un nuovo abbonamento in anteprima. Poi, dalle 10 di lunedì prossimo, la vendita libera che durerà per il resto del mese di luglio, sempre salvo disponibilità di ulteriori posti. Per i nuovi abbonati i prezzi sono leggermente più alti: 300 euro nelle curve, 600 in Distinti Nord e Alti, 700 in Distinti Centrali, 1.100 in Tribuna Blu e 1.500 in Tribuna Rossa, sempre con le riduzioni per donne, Under 12, Under 18 e Over 65.

L’obiettivo del Cagliari, sin dall’inizio della campagna abbonamenti, era quello di superare le 13.500 tessere della scorsa stagione, ossia il record da quando i rossoblù giocano all’Unipol Domus (2017-2018). Aver raggiunto (e sfondato) quota 9.000 già nella prima fase, solo coi rinnovi, è il segnale della vicinanza dei tifosi e della voglia di vedere all’opera la squadra di Fabio Pisacane, che inizierà la stagione giovedì col raduno al Crai Sport Center di Assemini in attesa della prima giornata di Serie A domenica 24 agosto alle 18.30 con Cagliari-Fiorentina.

