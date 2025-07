Entrambi ventunenni, entrambi con la voglia di essere utili alla Torres e lanciare la propria carriera. Questo pomeriggio sono stati presentati altri due volti nuovi della squadra sassarese.

Alberto Lattanzio è un esterno che viene dalla serie C (Union Clodiense Chioggia) e spiega: "Avevo anche altre offerte ma alla Torres non potevo dire di no. Sono un esterno che può fare il terzino in entrambe le fasce oppure il quinto di centrocampo".

Christian Biagetti è invece un difensore centrale ("ma posso fare anche il terzino") cresciuto nelle giovanili della Fiorentina dove con la Primavera ha vinto 4 coppe e l'anno scorso si è diviso fra Pro Vercelli e Sorrento: "L'anno scorso non è andata come volevo e voglio riscattarmi. Il tecnico Pazienza è uno deciso, dobbiamo seminare bene se vogliamo raccogliere bene".

