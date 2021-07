Tom Cruise, David Beckham, Kate Moss sono alcuni tra i vip presenti questa sera in tribuna autorità per la finale degli Europei a Wembley. Ma ci sono anche il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e il premier Boris Johnson, le teste coronate dei Duchi di Cambridge con in prima fila il principe William, nel duplice ruolo di rappresentante della Famiglia Reale e presidente onorario della Federcalcio inglese. Con lui la moglie Kate, reduce dalla finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini, e il primogenito George, terzo in linea di successione al trono.

Prima della partita, Johnson si è avvicinato a Mattarella, lo ha salutato in italiano dicendogli: “Forza Italia!”.

Tra gli alti dirigenti sportivi presenti sulle tribune dello stadio londinese, oltre al presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, organizzatore del torneo, c'è anche il presidente della Fifa Gianni Infantino, arrivato direttamente dal Brasile, dove la scorsa notte ha assistito alla finale di Coppa sudamericana, vinta dall'Argentina. Non distante, ospite d'onore della Fa, anche Sir Geoff Hurst, in rappresentanza degli eroi mondiali del '66.

