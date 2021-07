Impresa Argentina in finale di Coppa America: al Maracanà di Rio de Janeiro la squadra di Messi ha battuto 1-0 il Brasile, con gol di Angel Di Maria al 22'.

Primo titolo dunque per Lionel Messi con la nazionale albiceleste, che si impone nel campionato continentale sudamericano per la prima volta dopo 28 anni: "Dio ha preparato questo momento per me, gli sono grato per avermelo regalato", ha commentato il fuoriclasse del Barcellona.

"Avevo bisogno di staccare un po' la spina per poter vincere qualcosa con la Nazionale – ha aggiunto - ci sono andato vicino per tanti anni ma sapevo che a un certo punto sarebbe successo".

"La felicità che provo è pazzesca, indicibile. Molte volte ho provato solo tristezza ma sapevo che prima o poi sarebbe successo anche a me di vincere e non c'era momento migliore – ha concluso Messi –. Questo gruppo se lo meritava davvero e io ero molto fiducioso della sua forza. Siamo molto cresciuti dall'ultima Coppa America, ma qui abbiamo sofferto e tenuto duro fino alla fine. Adesso siamo molto felici, sarà una partita che passerà alla storia, per aver vinto la finale contro il Brasile e in Brasile".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata