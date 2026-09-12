Primi passi verso il recupero di Yael Trepy, dopo l’incidente in una villa a Baja Sardinia lo scorso 16 agosto dove ha rischiato di annegare in piscina. L’attaccante del Cagliari, dimesso nelle scorse settimane dopo il ricovero a Sassari, ha concluso un periodo di degenza all’Ospedale di Arco, in provincia di Trento.

Trepy si è sottoposto ad accertamenti ed esami strumentali al Centro Cardiologico Monzino di Milano, che hanno dato esito positivo alla ripresa dell’attività agonistica. Un passaggio fondamentale, visto che necessita di una nuova idoneità sportiva.

Nei prossimi giorni il calciatore potrà iniziare un graduale lavoro di riatletizzazione e proseguire il suo percorso di recupero. Successivamente, Trepy potrà finalmente mettere alle spalle l’incidente e tornare a pensare al calcio giocato.

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