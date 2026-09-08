Juve, Locatelli operato a Lione: stop di 5-6 mesiL'intervento del centrocampista è perfettamente riuscito
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Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio destro.
«L'operazione, eseguita dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale del Club, dott. Marco Freschi, presso l'Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, è perfettamente riuscita» fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale.
Il capitano della Juve comincerà da domani l'iter riabilitativo, il rientro è previsto tra cinque o sei mesi.
(Unioneonline)