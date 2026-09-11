Al via la quarta giornata di campionato, si parte con Venezia-Fiorentina a caccia dei primi puntiL'elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica
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Comincia la quarta giornata del campionato di Serie A, che è spalmata in quattro giornate e comincia con l’anticipo Venezia-Fiorentina. Ecco l’elenco delle partite con risultati e marcatori.
Venerdì 11 settembre
Venezia-Fiorentina (20.45)
Sabato 12 settembre
Genoa-Frosinone (15)
Lazio-Milan (18)
Atalanta-Cagliari (20.45)
Domenica 13 settembre
Lecce-Monza (15)
Napoli-Bologna (18)
Sassuolo-Juventus (20.45)
Lunedì 14 settembre
Como-Parma (18.30)
Torino-Roma (18.30)
Inter-Udinese (20.45)
Classifica
Roma 9
Inter 9
Lazio 9
Como 7
Milan 7
Juventus 7
Frosinone 6
Atalanta 6
Cagliari 6
Udinese 4
Sassuolo 4
Napoli 3
Torino 3
Lecce 3
Bologna 1
Parma 1
Monza 1
Venezia 0
Genoa 0
Fiorentina 0
(Unioneonline)