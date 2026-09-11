Comincia la quarta giornata del campionato di Serie A, che è spalmata in quattro giornate e comincia con l’anticipo Venezia-Fiorentina. Ecco l’elenco delle partite con risultati e marcatori.

Venerdì 11 settembre

Venezia-Fiorentina (20.45)

Sabato 12 settembre

Genoa-Frosinone (15)

Lazio-Milan (18)

Atalanta-Cagliari (20.45)

Domenica 13 settembre

Lecce-Monza (15)

Napoli-Bologna (18)

Sassuolo-Juventus (20.45)

Lunedì 14 settembre

Como-Parma (18.30)

Torino-Roma (18.30)

Inter-Udinese (20.45)

Classifica

Roma 9

Inter 9

Lazio 9

Como 7

Milan 7

Juventus 7

Frosinone 6

Atalanta 6

Cagliari 6

Udinese 4

Sassuolo 4

Napoli 3

Torino 3

Lecce 3

Bologna 1

Parma 1

Monza 1

Venezia 0

Genoa 0

Fiorentina 0

(Unioneonline)

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