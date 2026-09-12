Per Atalanta-Cagliari, Fabio Pisacane ha una novità di rilievo: Yerry Mina. Superato l’affaticamento che ne aveva frenato l’entrata in condizione, dopo essersi riaggregato il 7 agosto a seguito del supplemento di vacanze per aver giocato i Mondiali, il difensore colombiano è per la prima volta in lizza per una maglia dal 1’. Il tecnico non l’ha escluso nella conferenza stampa di ieri, ma ha fatto capire che può prendere il posto di Juan Rodríguez visto che quest’ultimo ha avuto le placche in settimana.

Per il resto, la formazione con cui il Cagliari si presenta sul campo dell’Atalanta sarà la stessa delle altre partite. Davanti a Elia Caprile gli esterni Zé Pedro (prima convocazione, sulla destra, per il giapponese Yukinari Sugawara che ha preso la maglia numero 28) e Adam Obert, a centrocampo Alessandro Romano (ormai “italiano”), Harry Winks e Jacopo Fazzini, dietro la punta Paul Mendy (doppietta nell’ultimo precedente) i due grandi ex Michel Adopo e Daniel Maldini. Degli ex, nei bergamaschi Gianluca Gaetano salterà la sfida per squalifica. Torna a disposizione Kevin Carlos, ovviamente non c’è Mattia Felici reduce dall’operazione.

Queste le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari: arbitra Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, calcio d’inizio alle 20.45. Su unionesarda.it sarà possibile seguire il live, su Radiolina la radiocronaca in diretta dalla New Balance Arena con pre e post partita.

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardžić, Kessié, Éderson; De Ketelaere, Scamacca, Elmas. Allenatore: Sarri.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Deiola, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane.

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