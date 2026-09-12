Energia, la proposta di Urpi: «Impianti di proprietà pubblica per governare la transizione»Il piano dell'esponente di Sardegna al Centro 20Venti: «Almeno 2 GW devono essere in mano agli enti regionali, le ricorse ci sono»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il consigliere regionale di Sardegna al Centro 20Venti, Alberto Urpi, lancia una proposta sulle rinnovabili in Sardegna: rispetto all'obiettivo dei 6 GW assegnato alla Sardegna, almeno 2 GW siano realizzati con impianti di proprietà pubblica.
«La transizione energetica oggi non è un’opzione, ma è una strada obbligata e la Sardegna deve decidere come percorrerla una volta per tutte», scrive Urpi, «per questo oggi ho lanciato, attraverso i miei canali social, una proposta precisa: dei 6 GW di produzione che la Sardegna deve raggiungere entro il 2030, almeno 2 GW siano realizzati attraverso impianti di proprietà pubblica».
Secondo l'esponente politico la Regione deve finanziare la realizzazione degli impianti e i destinatari dei finanziamenti dovranno essere i Comuni, le Province, la Città metropolitana, i Consorzi Industriali, gli altri enti locali e le società interamente pubbliche della Regione («pensiamo a Enas, Abbanoa, Igea etc»).
Oggi la Regione, spiega il consigliere regionale, «dispone di importanti risorse finanziarie, grazie alla vertenza sulle entrate, ai Fondi Fsc e al Pnrr. Una parte di questa capacità finanziaria può essere utilizzata per costruire un patrimonio pubblico nel settore energetico: meno piazzette e concerti e più impianti strategici per la nostra regione. I Comuni, le Unioni dei comuni e le provincie hanno le competenze e la capacità per farlo. Sono il motore economico della Sardegna, conoscono i territori e ogni giorno gestiscono servizi e infrastrutture per i cittadini. Devono quindi essere protagonisti anche della transizione energetica, e non subirla come sta accadendo ora».
Urpi conclude: «La mia proposta è semplice: la Regione mette una gran parte delle risorse, gli enti locali e regionali realizzano e diventano proprietari degli impianti, i territori diventano protagonisti della produzione di energia rinnovabile. I beneficiari finali devono essere i cittadini sardi, La politica deve avere il coraggio di scegliere. Non possiamo lasciare la Sardegna dentro un'incertezza permanente: dobbiamo governare il cambiamento e decidere quale ruolo vogliamo avere nel futuro energetico».
(Unioneonline)