Il grande basket di Eurolega, la “Champions League” dei canestri, torna a fare tappa a Cagliari. Oggi e domani il PalaPirastu ospita la sedicesima edizione del Torneo Internazionale “City of Cagliari”, con quattro squadre di primo piano e diversi big della pallacanestro europea.

Si parte questo pomeriggio alle 18 (diretta su Videolina dalle 17,45 con il commento di Andrea Sechi e Antonello Restivo) con la semifinale tra Maxima Roma e Hapoel Tel Aviv.

I capitolini di coach Cotelli vivranno uno dei primissimi passi della loro storia: la società, nata in estate dalle ceneri della Germani Brescia, schiera tra gli altri l’ex Dinamo Miro Bilan, già Mvp del campionato di Serie A. Resta da vedere se al PalaPirastu farà capolino anche Francesco Totti, recentemente nominato advisor. Di fronte ci sarà un Hapoel costruito per ritagliarsi un ruolo da protagonista nella prossima Eurolega. In panchina siede uno dei tecnici più affermati del basket continentale, il greco Dimitris Itoudis, mentre sul parquet non mancano le firme eccellenti. Tra queste l’ex Olimpia Milano Zach LeDay e soprattutto il serbo Vasilije Micic, due volte vincitore dell’Eurolega e miglior giocatore della competizione nel 2021.

Alle 20.30 toccherà invece a Bayern Monaco e Asvel Villeurbanne. I tedeschi hanno recentemente inaugurato un nuovo ciclo affidando la panchina al giovane Anton Gavel, mentre sulla sponda francese spicca la presenza di Tony Parker: il leggendario playmaker dei San Antonio Spurs ricopre oggi il doppio ruolo di presidente e allenatore. Domani, sempre alle 18 e alle 20.30, sono in programma le due finali, sempre in diretta su Videolina.

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