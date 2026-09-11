La prima gara del trittico in sette giorni è anche quella che la Torres affronterà con più assenze, perché difficilmente i giocatori acciaccati riusciranno a recuperare per il match di domenica contro l'Ostiamare. Si gioca al "Vanni Sanna" con inizio alle 15 e i tifosi sono chiamati a supportare un gruppo che vuole rifarsi dopo la netta sconfitta di Grosseto.

Il tecnjco Alfonso Greco ammette: "Obiettivamente abbiamo fatto una brutta prestazione. Ci abbiamo riflettuto in settimana e dobbiamo tenere presente la lezione di Grosseto. Abbiamo necessità di fare punti".

Ancora fuori l'attaccante Sorrentino e il difensore Zanandrea, ci sono almeno tre-quattro giocatori in dubbio. Si prevedono novità nell'undici di partenza, almeno uno tra Carboni e Lunghi potrebbe iniziare dal primo minuto. "Abbiamo lavorato in un certo modo per sfruttare le caratteristiche di chi c'è. Mastinu ha svolto il primo allenamento, ma si gioca anche mercoledì e quindi bisogna decidere anche in previsione di quella gara".

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