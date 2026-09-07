Il primo gol di Daniel Maldini con la maglia del Cagliari vale tre punti. L’ex Atalanta e Lazio, le squadre dove ha giocato nella scorsa stagione, si è sbloccato al 29’ della partita contro il Lecce di oggi e il suo colpo di testa è stato decisivo, in quanto poi è risultato l’unica marcatura della sfida salvezza.

«Siamo molto felici, era importante vincere la partita: in campo ci divertiamo con i tanti giocatori di qualità che abbiamo», le parole di Maldini. Il numero 70 ha una dedica speciale: «Volevamo regalare ai nostri tifosi una vittoria, ce l’abbiamo fatta e dobbiamo continuare così».

Maldini ha lasciato il campo al 66’ perché non era al meglio. Ma non si tratta di un infortunio: «Solo un crampo, nulla di particolare», chiarisce. Ha dovuto soffrire dalla panchina: «Ogni volta che siamo fuori dobbiamo sperare che non succeda niente, ma sono stati bravissimi i ragazzi».

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