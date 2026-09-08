Finisce 2-1 la sfida di Champions fra Real Madrid e Inter. Una doccia fredda per la squadra di Chivu, che non è riuscita a incidere come invece hanno fatto i Blancos.

L’Inter perde al Bernabeu e rientra a casa carica di rimorsi, con i tre punti confezionati dal Real nel primo tempo grazie alle reti di Mbappè e Valverde favorite dagli errori di Jones e Martinez.

Nella ripresa e con i cambi l’Inter ha continuato ad attaccare, ma il gol di Carlos Augusto è arrivato troppo tardi.

(Unioneonline)

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